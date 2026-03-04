Lazio, all'Olimpico hai un asso nella manica: il dato in Coppa Italia
RASSEGNA STAMPA - Alla Lazio è rimasta la Coppa Italia, e poco altro. In campionato sono diventati troppi i punti che separano gli uomini di Sarri dalle posizioni europee, qualche tifoso ironizza (ma neanche tanto) sul doversi guardare anche le spalle per evitare di sprofondare ancora di più.
L'obiettivo reale, concreto, che risulterebbe decisivo, è la Coppa Italia. La Lazio punta tutto su questo trofeo, ma non sarà facile. Al tempo stesso, però, la gara di questa sera si giocherà all'Olimpico, anche se il clima non sarà lo stesso senza i tifosi.
Le mura amiche hanno visto spesso i biancocelesti dare il meglio di loro, soprattutto in Coppa Italia. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Lazio ha subìto appena 5 gol nelle ultime 15 gare casalinghe in Coppa Italia e mai più di uno a partita. Un dato a cui dare seguito, a partire da questa sera.