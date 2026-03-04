Atalanta, i dubbi di Palladino: ecco chi potrebbe giocare contro la Lazio
RASSEGNA STAMPA - L’Atalanta è partita ieri pomeriggio alla volta di Roma, ma non l’intero gruppo ha lasciato Bergamo. A Zingonia sono rimastiDe Ketelaere, Raspadori ed Ederson. Il centrocampista brasiliano, dopo l’ultimo test sostenuto ieri, proseguirà il lavoro personalizzato anche oggi con l’obiettivo di rientrare sabato in campionato contro l’Udinese.
La giornata odierna sarà invece dedicata agli ultimi aggiustamenti tattici. Raffaele Palladino guiderà la rifinitura decisiva per sciogliere i dubbi di formazione. Al momento, secondo la Gazzetta dello Sport, Krstovic appare in vantaggio su Scamacca, così come Djimsiti su Hien e Pasalic su Musah.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmisiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino