DIRETTA | Lazio Primavera - Lecce: le formazioni ufficiali
Primavera 1 | 28ª giornata
Mercoledì 4 marzo 2026, ore 12:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Battisti, Munoz, Farcomeni, Cuzzarella; Serra, Montano. A disp.: Bosi, Calvani, Santagostino, Milillo, Sulejmani, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi.
LECCE: Penev, Rashidi, Scott, Pehlivanov, Pacia, Staszak, Onyemachi, Di Pasquale, Flies, Esteban, Gorter. A disp.: Lupo, Lucarella, Spinelli, Perrone, Kozarac, Basile, Marrocco, Skovgaard, Maiotti, Palmieri, Esposito. All.: Simone Schipa.
Arbitro: Esposito (sez. Napoli)
Assistenti: Russo - Romaniello
Marcatori: /
Ammoniti: /
Espulsi: /
Recupero: /
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Lecce, gara valida per la ventottesima giornata di campionato. A secco di vittorie da tre partite e reduci dai due ko contro Fiorentina e Genoa, i biancocelesti devono tornare a macinare punti per continuare a sognare un posto in zona play-off. Di fronte i salentini, in piena lotta per le prime sei posizioni e attualmente a più sei sulla squadra di Punzi. Appuntaento alle ore 12:00 per il calcio d'inizio.