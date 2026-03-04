Lazio, Oddi: "Abbiamo toccato il fondo. Quando non c'è compattezza..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

È il giorno della sfida tra Lazio e Atalanta, valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Una sfida cruciale per la stagione, a tutti gli effetti fallimentare, dei biancocelesti: arrivando in finale e vincendo il trofeo, infatti, ci si qualificherà direttamente in Europa League, altrimenti quasi impossibile attraverso il campionato.

In merito alla partita di questa sera ha parlato Giancarlo Oddi a Radiosei: "Mi auguro che stasera la Lazio faccia una partita diversa rispetto a domenica. Incontriamo una squadra forte, ma spero in una prestazione degna della semifinale. In campionato contro di loro non abbiamo fatto, mi aspetto quindi che la prova sia quella e che cambi il risultato chiaramente. Quando si entra in campo si deve sempre dare il massimo e in questo momento la squadra credo che stia risentendo di ciò che accade intorno.

Quando non c’è compattezza tra allenatore e presidente è grave. Abbiamo toccato il fondo, il problema quindi è serio e va oltre tutto questo. Ad ogni modo è importante che le incomprensioni si risolvano in privato e non in pubblico”.