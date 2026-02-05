Calciomercato Lazio | Dalla Turchia: "La Lazio è su un bomber dell'MLS"
CALCIOMERCATO LAZIO - Si è conclusa da pochi giorni la finestra invernale di calciomercato, ma ci sono alcune riflessioni che andranno fatte anche per giugno. Tra i dubbi per la permanenza di Sarri, i giocatori in scadenza di contratto e le altre cessioni in programma, in un modo o nell'altro la rivoluzione continuerà anche in estate.
Nessun reparto sarà escluso, anche quello offensivo. In particolare, rimbalza una voce dalla Turchia per quanto riguarda l'interessamento per il ruolo di centravanti. Secondo quanto riportato da Sportsboom, la Lazio sarebbe interessata all'attaccante Petar Musa dell'FC Dallas.
Non ci sarebbe solo la Lazio sul croato, ma anche l'Atalanta e club di Premier League. Il centravanti classe '98 sta facendo molto bene in MLS, il massimo campionato statunitense, e il suo valore si aggira intorno ai 20 milioni di euro.