Calciomercato Lazio | Pedraza in arrivo a giugno: un colpo d'esperienza
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - In estate la priorità non sarà il ringiovanimento della rosa. O, quanto meno, i primi due colpi non saranno funzionali a quel processo di rinnovamento che - stando a quanto racconta la società - va avanti imperterrito da due anni (eppur senza alcun giovamento sul piano sportivo).
Un nome attenzionato sarà quello di Diogo Leite dell'Union Berlino, ma non sarà l'unico giocatore destinato a trasferirsi a parametro zero. Ad aver già firmato un pre-contratto con la Lazio, infatti, è stato il terzino del Villarreal, Alfonso Pedraza. Lo spagnolo a giugno arriverà nella Capitale per prendere il posto di Nuno Tavares, destinato a lasciare la Lazio in estate (difficile che possa salutare prima). Al momento del suo arrivo avrà 30 anni, porterà esperienza internazionale: tra campionato spagnolo e competizione europee. Un dettaglio necessario per aggiungere