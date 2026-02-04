Lazio, il mercato all'insegna dei giovani: abbassata anche l'età media

RASSEGNA STAMPA - Non è mai un mercato che riguarda solo la parte tecnica. Ci sono sempre le solite riflessioni sul bilancio e sull'anagrafe, come da qualche anno a questa parte. Questa sessione di gennaio non è stata da meno per la Lazio, che ha preso in considerazione ogni aspetto. Da acquisti e cessioni non è ha beneficiato solo il bilancio o il monte ingaggi, ma anche l'età media della squadra, come riportato da Il Messaggero.

Gli ultimi cinque arrivi, ovvero Ratkov (22 anni, 2003), Taylor (23 anni, 2002), Motta (21 anni, 2005), Maldini (24 anni, 2001) e Przyborek (19 anni, 2007), hanno un'età media di 21,8 anni. Le cessioni, invece, di Castellanos, Guendouzi, Mandas e Vecino avevano un'età media di 27,7 anni. È il programma di svecchiamento che va avanti.