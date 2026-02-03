Lazio, svolta interna: Romagnoli torna al centro

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A Formello oggi è andato in scena un pranzo tra Maurizio Sarri e Angelo Fabiani. Nessun summit, nessun processo interno. Un confronto disteso, concreto, andato in scena lontano da taccuini e telecamere. Si è parlato di campo, di equilibri, di presente. E da lì è uscita una certezza condivisa: Alessio Romagnoli deve tornare al centro del progetto tecnico. Senza condizioni. Senza scorie. È questa la notizia o il diktat a prescindere dai mal di pancia di Lotito. Tutto il resto viene dopo.

QUESTIONE ROMAGNOLI - Il clima, negli ultimi giorni, si era fatto pesante. La trattativa con l’Al-Sadd, accettata dal calciatore e poi andata in fumo ha portato tensione. Un malumore che si autoalimenta dai tempi del post Champions. Tempi lontani quando furono fatte promesse precise: rinnovo, bonus, riconoscimento. Nulla di tutto questo si è concretizzato. Il tempo è passato, il silenzio ha inciso e Romagnoli ha ascoltato l’offerta del Qatar senza nasconderlo. La Lazio aveva dato il via libera di massima all’operazione, poi il nodo dei tre stipendi chiesti al calciatore ha bloccato tutto. Da lì lo stallo. Non uno strappo definitivo, ma una fase di tensione che ha coinvolto tutte le parti. In mezzo c'è Sarri. Che Romagnoli non lo ha mai mollato davvero. Per il tecnico resta un punto fermo, uno dei pochi su cui costruire.

ROMAGNOLI AL CENTRO - Il pranzo di oggi serve proprio a questo: rimettere ordine. Fabiani ha fatto da raccordo, Sarri ha ribadito le sue priorità. Si guarda avanti con nuova sintonia fra tecnico e diesse. Romagnoli è considerato titolare, parte integrante del gruppo, elemento su cui puntare subito. Le questioni contrattuali restano sullo sfondo, non scompaiono, ma non possono condizionare il presente.

FOCUS - Adesso il focus è uno solo. Bologna-Lazio. Primo passo reale verso la Coppa Italia, unico obiettivo concreto rimasto. Serve una squadra compatta, concentrata, libera da voci e malumori: è difficile. Il tempo delle tensioni è finito. Almeno per ora. La Lazio prova a ricompattarsi da qui. Da un pranzo. Da un clima disteso. Da una scelta chiara, con Romagnoli al centro.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.