RIVIVI DIRETTA - Lazio-Genoa 3-2: Pedro non sbaglia, poi Taylor e Cataldi!
Serie A Enilive | 23ª giornata
Venerdì 30 gennaio 2026, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-GENOA 3-2 (56' Pedro rig, 62' Taylor, 68' Malinovskyi rig., 75' Vitinha, 90'+10' Cataldi)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini (80' Tavares); Taylor (80' Dele-Bashiru), Cataldi, Basic; Isaksen (87' Noslin), Maldini (73' Ratkov), Pedro (73' Cancellieri).
A disp.: Motta, Furlanetto, Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni, Noslin, Nuno Tavares, Dia, Belahyane, Hysaj, Lazzari.
All.: Maurizio Sarri
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (87' Masini), Frendrup, Ellertsson, Martin; Colombo (80' Ekuban), Vitinha (80' Cornet).
A disp.: Leali, Sommariva, Thorsby, Messias, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Cuenca, Otoa, Celik, Cornet, Masini, Nuredini.
All.: Daniele De Rossi
Arbitro: Luca Zufferli (sez. Udine), Assistenti: L. Rossi - Zingarelli, IV ufficiale: Dionisi, V.A.R.: Camplone, A.V.A.R.: Guida
Ammoniti: 64' Malinovskyi (G), 68' Provedel (L), 72' Ostigaard (G), 90'+2' Norton-Cuffy (G)
SECONDO TEMPO
90'+11' Triplice fischio: finisce in questo momento Lazio-Genoa.
90'+10' GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!! E arriva il gol che dà i tre punti alla Lazio! Cataldi non sbaglia!
90'+8' Scintille in campo fino alla fine: Cataldi contro Cornet.
90'+7' Assegnato il calcio di rigore per la Lazio: Cataldi sul punto di battuta.
90'+6' L'arbitro viene richiamato al Var per un fallo di mano piuttosto visibile di Ostigaard sull'azione precedente.
90'+4' Provvidenziale Bijlow che esce bene evitando il colpo di testa di Ratkov, imbeccato bene da Cancellieri.
90'+2' Ammonito Norton-Cuffy per un fallo su Tavares.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri sette minuti.
87' Fuori Isaksen per Noslin, per il Genoa entra Masini al posto di Malinovskyi.
80' Cambia anche la Lazio: fuori Taylor per Dele-Bashiru, fuori Pellegrini per Tavares.
80' Esce Vitinha ed entra Cornet, fuori anche Colombo al posto di Ekuban.
75' Arriva il gol del 2-2: Vitinha batte Provedel nel corso dell'azione partita dal calcio d'angolo in favore del Genoa.
74' Ammonito anche Pellegrini, che salterà la prossima partita contro la Juve poiché diffidato.
73' Esce Pedro ed entra Cancellieri; esce Maldini ed entra Ratkov.
72' Bello scambio tra Pedro e Basic: ma la conclusione del croato si perde di poco fuori dalla porta.
69' Primo cambio per De Rossi: fuori Martin, dentro Messias.
68' Provedel rimedia il cartellino giallo per una "scaramuccia" con Vitinha.
67' Arriva il gol del 2-1: Malinovskyi non sbaglia.
66' Calcio di rigore per il Genoa: Malinovskyi è pronto a battere.
65' Anche in questo caso Zufferli viene richiamato al Var per rivedere l'azione: dalle immagini si vede il fallo di Gila sulla conclusione di Malinovskyi.
64' Ammonito Malinovskyi che protesta dopo un presunto colpo di mano di Gila in area di rigore.
62' GOOOOOOOLLLLLLLLL!!!! Raddoppia Taylor! Provedel trova direttamente Isaksen, che va fino in fondo e poi appoggia dietro per l'olandese, che conclude in porta battendo il portiere.
60' Contropiede Lazio, con Pellegrini che riceve la palla ma preferisce concludere in porta piuttosto che appoggiarla per un compagno. Occasione sprecata.
56' GOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!! E la Lazio si porta in vantaggio! Pedro - dagli 11 metri - non sbaglia!
55' Calcio di rigore assegnato da Zufferli: Pedro già pronto sul dischetto.
54' L'arbitro viene richiamato al Var per rivedere l'azione.
52' Colpo di braccio di Martin in area di rigore sul cross di Isaksen. Check in corso del Var, con l'arbitro che attende prima di far riprendere il gioco.
47' La Lazio sembra partire col piede giusto: conclusione dalla lunga distanza di Isaksen, c'arriva Bijlow.
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Lazio-Genoa.
45'+1' Pedro prova la conclusione dalla lunga distanza, ma non inquadra la porta.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per un altro minuto.
44' Pedro cerca Maldini che prova il cross che però, con la deviazione avversaria, diventa più pericoloso: c'arriva comunque il portiere Bijlow.
42' Brutto fallo di Ostigaard ai danni di Maldini ma ancora alcun cartellino giallo tirato fuori dall'arbitro.
40' Prima buona occasione anche per la Lazio: cross di Maldini e colpo di testa di Marusic, che si perde di poco sopra la traversa.
36' Ostigaard dalla bandierina dell'angolo serve Malinovskyi, che prova la conclusione dal limite dell'area di rigore. La difesa della Lazio fa buona guardia (e soprattutto muro).
35' Superata la mezz'ora, arriva la prima occasione del Genoa: lancio di Malinovskyi per Vitinha, esce bene Provedel. Da capire se il portoghese fosse partito in posizione di off-side.
29' Buona idea di Pedro, che entra bene in area. Poi tiene la palla evitando l'out, ma alla fine si fa recuperare dal difensore del Genoa.
27' Scintille in campo tra Gila e Vitinha: l'arbitro parla con entrambi, alla fine dà la palla alla Lazio che riparte con la rimessa laterale.
23' Fallo di Malinovskyi su Pedro, che l'arbitro sanziona ma senza estrarre il cartellino giallo. "Solo" calcio di punizione per la Lazio.
22' In questo frangente di gara, le due squadre proseguono con un possesso palla all'altezza del cerchio di centrocampo, senza trovare mai la via della porta.
18' Si fa vedere Colombo dalle parti di Provedel: Provstgaard fa buona guardia e mette la palla in calcio d'angolo.
14' Ci prova Pedro, che penetra nella difesa del Genoa. Poi finisce a terra al limite dell'area di rigore, ma secondo l'arbitro non c'è fallo. Fa proseguire l'azione.
12' Prima conclusione del Genoa: ci prova Frendrup, ma Provedel si fa trovare pronto e blocca la palla.
6' Occasione Lazio con Isaksen che serve Taylor dall'altra parte: l'olandese prova una sorta di pallonetto all'interno dell'area di rigore, allontanato dalla difesa. Sulla ribattuta, Basic pretende troppo da sé stesso con una conclusione al volo completamente sbagliata.
4' Provvidenziale ancora Gila sull'incursione pericolosa di Ellertsson.
3' Crossa Ellertsson in area di rigore: Gila si immola e riesce a intervenire sulla palla, concedendo al Genoa solamente il fallo laterale.
1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Genoa.
Buona serata amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Genoa, valida per il 23° turno di campionato. Appuntamento alle 20.45 col fischio d'inizio del match.