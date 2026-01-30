Lazio - Genoa, Sarri incita i suoi all'intervallo: "Come gli ultimi minuti!"
30.01.2026 21:53 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
Nei tunnel dell'Olimpico i giocatori cercano la concentrazione giusta per scendere in campo. Ad aspettarli, i secondi quarantacinque minuti di Lazio - Genoa, una sfida importante ai fini del morale e della classifica.
La Lazio vuole vincere, la gara è bloccata ma negli ultimi minuti i biancocelesti hanno alzato i giri del motore. Sarri si aspetta di ripartire da lì, da quel cambio di ritmo e di atteggiamento. "Come gli ultimi dieci minuti, dai!", queste le parole del Comandante ai suoi captate prima dell'ingresso in campo per il secondo tempo.
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.