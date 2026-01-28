Lazio, Przyborek a un passo: era vicino a un'altra big di Serie A
La Lazio è vicinissima a piazzare un altro colpo in entrata. Adrian Przyborek, centrocampista del Pogon Szczecin, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore biancoceleste, anche se restano ancora gli ultimi dettagli da limare. Le cifre dell'accordo si aggirerebbero sulla base di 4,5 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita, in virtù anche del contratto in scadenza nel 2027.
Il talento polacco è il rinforzo prescelto per il centocampo di Sarri, ma non c'era solo la Lazio sul giocatore. Nei giorni scorsi, il presidente del Pogon Szczecin aveva raccontato di come ci fossero numerosi club sul calciatore, dalla Premier League alla Bundesliga, passando per la Serie A e La Liga.
In Italia c'era anche l'Atalanta: nei primi giorni di gennaio i media polacchi raccontavano dell'interessamento della Dea, con il classe 2007 che avrebbe persino rifiutato il corteggiamento del club bergamasco.