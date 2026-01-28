Genoa, in arrivo Amorim dall'Alverca. E contro la Lazio...

28.01.2026 17:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
TUTTOmercatoWEB.com
Il Genoa si prepara ad accogliere Alexsandro Amorim, centrocampista classe 2005 acquistato dall'Alverca per circa 10 milioni di euro. Il brasiliano è arrivato in città per svolgere le visite mediche. 

Dopo di che, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, potrebbe volare subito a Roma per raggiungere la squadra di De Rossi, che sta preparando la sfida all'Olimpico contro la Lazio.

