Genoa, De Rossi ritrova un difensore verso la Lazio: i dettagli
28.01.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il Genoa continua il suo ritiro a Roma. La squadra di De Rossi si prepara alla sfida di venerdì sera contro la Lazio di Sarri al centro sportivo dell'Acqua Acetosa, a causa della rizollatura del "Signorini" di Pegli.
Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il tecnico rossoblù in questi giorni ha ritrovato in gruppo Johan Vasquez, che sarà regolarmente a disposizione all'Olimpico. Il centrale aveva accusato un leggero fastidio al ginocchio contro il Bologna, salvo poi uscire nel secondo tempo per scelta tecnica.
Con la squadra, invece, non sono partiti Gronbaek e Siegrist: il primo perché in uscita e sul mercato; il secondo, invece, perché sta recuperando da una frattura alla mano.
