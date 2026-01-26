Lazio, Romagnoli "bloccato" nella Capitale. Intanto è diventato papà
26.01.2026 18:35 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Alessio Romagnoli è rimasto nella Capitale, "bloccato" dalla società che non gli ha dato il via libera per trasferirsi in Qatar. Il suo futuro al momento resta un'incognita, l'unica certezza è che si trova ancora in città e nelle ultime ore è diventato anche papà.
La sua compagna, Eleonora Utini ha dato alla luce il loro primo figlio. A renderlo noto è stato Alfredo Pedullà attraverso un post su "X", questo il messaggio: "Nessuna novità per ora sul fronte Romagnoli, nel frattempo il difensore centrale è diventato papà".
