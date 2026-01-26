Calciomercato Lazio | Maldini è ai dettagli, Romano: "Ecco le cifre"
26.01.2026 09:00 di Christian Gugliotta
La Lazio è in chiusura per Daniel Maldini. Come vi abbiamo raccontato, nelle scorse ore i biancocelesti hanno compiuto un'accelerata per assicurarsi il classe 2001 di proprietà dell'Atalanta e sono ormai vicini all'accordo per un prestito con diritto di riscatto.
A confermare la formula è stato Fabrizio Romano che, sul proprio profilo X, ha parlato di un un milione di euro per il prestito oneroso e 14 milioni per l'eventuale riscatto. La trattativa è ormai ai dettagli e la Lazio è pronta ad accogliere Maldini.