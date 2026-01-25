Ex Lazio | Caicedo sulla questione Romagnoli: "Cosa stiamo diventando..."
25.01.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La questione Romagnoli tiene banco in casa Lazio. Il difensore ha chiesto di andare via, ha salutato tutti a per trasferirsi in Qatar, all'Al Sadd. La società però ha bloccato la sua cessione attraverso un comunicato ufficiale. Su X, l'ex attaccante biancoceleste Felipe Caicedo ha commentato la nota in maniera preoccupata, scrivendo: "Cosa stiamo diventando...". Di seguito il post.
Cosa stiamo diventando… #Lazio #ForzaLazio https://t.co/cXaXNSYsz6— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) January 25, 2026
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.