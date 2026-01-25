Lecce - Lazio | Chiffi promosso: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Se c'è qualcuno che è uscito con un sorriso dalla pancia del Via del Mare, quello è Daniele Chiffi. L'arbitro della sezione di Padova ha arbitrato bene una partita come Lecce - Lazio che sebbene avesse un peso specifico importante per entrambe le compagini, non ha creato troppo nervosismo e situazioni complicate.

L'arbitro non ha avuto troppe questioni spinose su cui decidere, va detto. C'è stato un contatto in area per parte, nulla che valesse la pena fischiare. Vedere di questi tempi un arbitro che non commette errori grossolani fa sempre piacere, l'approccio è stato un po' duro, all'inglese, ma alla fine ha avuto ragione lui. Di seguito le pagelle di Chiffi realizzate dai maggiori quotidiani nazionali:

CORRIERE DELLO SPORT - Chiffi 6,5

GAZZETTA DELLO SPORT - Chiffi 6

MESSAGGERO - Chiffi 6