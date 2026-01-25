Lazio, Romagnoli e l'ultimo tango a Lecce: le pagelle del centrale
25.01.2026 10:30 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Alesso Romagnoli è sceso in campo per l'ultima volta con la maglia della Lazio. Alessio ha realizzato il suo sogno, indossare la casacca della sua squadra del cuore, avrebbe meritato un epilogo diverso. Nonostante fosse in uscita, il centrale è sceso in campo con professionalità, senso di responsabilità e amore verso questi colori.
Sarri perde un elemento fondamentale del reparto arretrato e la prestazione del Via del Mare ne è l'ennesima conferma. Ecco di seguito le sue pagelle dei quotidiani:
CORRIERE DELLO SPORT - Romagnoli 6,5
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Romagnoli 6,5
IL MESSAGGERO - Romagnoli 6,5
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.