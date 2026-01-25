Lazio - Genoa, le probabili formazioni: Sarri ritrova Cataldi, c'è Provstgaard
La Lazio torna all'Olimpico dopo il pari a reti bianche contro il Lecce: nella Capitale arriva il Genoa di De Rossi. Sarri ha salutato definitivamente Romagnoli e Mandas, ma in settimana accoglierà il nuovo secondo portiere Motta. Ritroverà anche Cataldi, squalificato al Via del Mare. In difesa toccherà a Provstgaard d'ora in avanti fare coppia con Gila; come terzini è aperto il ballottaggio tra Pellegrini e Lazzari, con Marusic sicuramente confermato. È ancora out Patric per una lesione al polpaccio. A centrocampo Cataldi tornerà in regia, con Taylor e Basic (più avanti di Vecino) ai suoi lati. Da valutare le condizioni di Rovella, affaticato. In attacco l'unico sicuro del posto è Zaccagni a sinistra: al centro sono in tre per una maglia, si giocano il posto Dia, Ratkov e Noslin; a destra invece è corsa a due tra Cancellieri e Isaksen.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Provstgaard, Pellegrini, Hysaj, Nuno Tavares, Vecino, Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Isaksen, Pedro, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All.: De Rossi.