PRIMAVERA | Lazio, Pinelli verso il prestito: andrà alla Reggiana
25.01.2026 10:45 di Christian Gugliotta
La Lazio Primavera perde uno dei suoi pilastri. Pietro Pinelli, uno dei leader del centrocampo di Punzi, è infatti vicino a lasciare i biancocelesti in prestito per farsi le ossa in Serie B.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il classe 2006 andrà a titolo temporaneo alla Reggiana, compiendo il percorso inverso di Edoardo Motta, pronto a diventare nuovo portiere della Lazio.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.