Calciomercato Lazio | Gaspar in stand-by: il nodo è la formula
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Dopo l'ultima partita giocata da Alessio Romagnoli con la maglia biancoceleste, in casa Lazio si apre il complicato discorso difensore. Chi prenderà il posto del classe '95? Il primo nella lista è, come anticipato, Diogo Leite dell'Union Berlino, in scadenza di contratto. Tuttavia, non si perdono di vista neanche Doekhi e Ranieri della Fiorentina, offerto al club.
L'altra pista è invece quella che porta a Gaspar del Lecce. Si credeva che la trasferta di ieri del Via del Mare potesse esser importante anche da questo punto di vista. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, però, non ci sarebbe stato alcun passo in avanti, anche perché il ds non ha seguito la squadra in Salento. Il vero nodo è la formula - il prestito con diritto di riscatto - che ad oggi non convince la dirigenza giallorossa.