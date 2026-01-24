Lazio, la squadra “sola” a Lecce: Lotito e Fabiani restano a Formello

In casa Lazio regnano caos e tensione. La situazione tra società e giocatori non è delle migliori, la cessione di Romagnoli - non ancora concretizzata - è l’ennesima dimostrazione. Il clima è pesante e l’aria è diventata irrespirabile, non solo internamente. Anche l’ambiente è saturo.

Sarri e la squadra sono partiti soli per Lecce, perché in tutto ciò ci sono degli impegni da portare avanti e che non restano di certo ad aspettare. La sfida in terra salentina ha un peso specifico non indifferente a cui però i biancocelesti arrivano inevitabilmente con l’umore che non è dei migliori. Mentre staff e giocatori sono in trasferta, a Formello la dirigenza continua a confrontarsi e a lavorare per portare avanti la propria linea. Il ds Fabiani e il presidente Lotito non hanno seguito la squadra, ma sono rimasti nella Capitale.

