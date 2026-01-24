Lecce - Lazio, Romagnoli carica la squadra fuori dagli spogliatoi: il retroscena
Una gara dal peso specifico gigantesco. Non solo per i punti in palio, ma per scrollarsi di dosso tutto il peso di una settimana che dalle parti di Formello sarà pesata come un mese. Un po' di serenità, almeno per una notte. Poi domani sarà comunque un altro giorno.
La Lazio vuole riprendere in mano le redini del suo percorso e vuole ripartire dal Via del Mare e battere il Lecce. Sarri l'ha detto più volte, non bisogna cercare alibi. Nonostante questa Lazio qualche alibi lo avrebbe eccome.
Come rivelato da Dazn, prima di scendere in campo per il riscaldamento il gruppo biancoceleste si è riunito per un discorso fuori dagli spogliatoi, di quelli che di solito si fanno al centro del campo. Un momento di intimità lontano da occhi indiscreti, un po’ per proteggersi.
Le redini del discorso lo hanno tenuto Marusic, Zaccagni e Romagnoli, il quale si sente ancora un capitano di questa Lazio nonostante sia ormai prossimo a lasciare la Capitale. La Lazio si è caricata e ha scelto di compattarsi.