Il Como emula... la Lazio di Inzaghi: il dato che accomuna le due squadre
24.01.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il Como ha strapazzato il Torino di Baroni in questa stagione. Cinque gol all'andata e sei al ritorno, per un totale di undici reti realizzate a una sola squadra. Come riportato da Giuseppe Pastore su Instagram, la formazione di Fabregas è riuscita in quest'impresa come altri club nel corso della storia della Serie A.
Oltre all'Atalanta 2024/25 (11 gol al Verona) e al Milan 1991/92 (11 gol al Foggia), per rimanere in tempi moderni, c'è anche la Lazio 2017/18. In quell'anno la squadra di Inzaghi aveva segnato 11 gol al Benevento: cinque gol all'andata (1-5) e sei al ritorno (6-2).
