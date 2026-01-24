Torino in ritiro dopo la disfatta di Como: l'annuncio di Vlasic

TUTTOmercatoWEB.com

Il Torino ha perso 6-0 contro il Como. Ora i granata di Baroni si trovano a soli sei punti dalla zona retrocessione, con una partita in più. Visto il momento delicato, la società ha deciso di mandare la squadra in ritiro, come annunciato da Vlasic nel post partita in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"Abbiamo fiducia nel mister. Siamo tutti insieme, è un momento duro per noi. Dobbiamo guardare avanti, la società ha deciso e lunedì andremo in ritiro. Così staremo tutti insieme, vediamo cosa abbiamo fatto male, proveremo a cambiare le nostre prestazioni. Cosa ci hanno detto i tifosi? Erano più insulti e queste cose. Di solito quando perdi una partita così è giusto. Viaggiano in Italia per noi, per seguirci, spendono i loro soldi...".