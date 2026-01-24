Lazio, Orsi: "Settimana turbolenta. Il silenzio di Sarri fa rumore"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Stefano Principi

Nel pre gara di Lecce - Lazio, nello studio di Sky Sport, Nando Orsi ha commentato il momento che stanno vivendo i biancocelesti. Le parole dell'ex: "Finalmente si parla di calcio in casa Lazio, è stata una settimana turbolenta. Tra intercettazioni, comunicati e Romagnoli che va via. Il silenzio di Sarri fa rumore. Oggi si gioca per mettere da parte le situazioni extra campo che non so se possono influire, Romagnoli gioca e poi domani forse va via. Ricordo De Vrij con l’Inter. Parlando di calcio la Lazio è superiore al Lecce, se trova la partita giusta la porta a casa. Il risultato di Firenze galvanizza il Lecce e il Via del Mare è pieno”.

TIFOSI E ROMAGNOLI - "La risposta dei tifosi nonostante il mercato bloccato è stata fortissima. La comunicazione è stata leggera. Il ministro della difesa è quando la linea si appoggia, Romagnoli è quello che secondo me Sarri considerava il ministro della difesa. Va via lui e arriva un altro, Sarri è abituato a lavorare sui nuovi arrivati ma ci vuole tempo".

