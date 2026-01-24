Lazio, Dia a Sky: "Ho fatto solo un allenamento, ma spero..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dia è stato scelto da Sarri come titolare per la sfida col Lecce, sarà uno dei protagonisti in campo per la Lazio. Il biancoceleste, reduce dalla Coppa d'Africa, ha commentato così - a i microfoni di Sky Sport - questa decisione: "Non è un momento faacile, ma mi dà fiducia. Una sentimento incredibile vincere la Coppa d’Africa con la propria Nazionale. Subito titolare? Non me l’aspettavo perché sono arrivato solo due giorni fa, ho fatto solo un allenamento. Dobbiamo essere pronti, vediamo sul campo"

"Vogliamo fare bene, ogni giocatore deve dare il suo contributo. Momento? Non ho visto la partita col Como, ero in aereo. Ho visto le altre, ma al di là del risultato dobbiamo guardare che ne abbiamo persa solo una. È difficile fare gol ma dobbiamo continuare a lavorare e mettere qualcosa in più spero riusciamo a prendere i tre punti”.

