Lazio, Lotito prova il colpo di scena e rilancia per Romagnoli: le ultime

Il confronto a Formello per provare a chiarire. Lotito incontra Romagnoli: ha sul tavolo un'offerta dell'Al Sadd da 6 milioni di euro a stagione per tre anni, alla Lazio ne andrebbero circa 10. Il difensore si è deciso, vuole andare in Qatar dopo le promesse non mantenute da parte della società negli ultimi anni e il mancato rinnovo. Ma il presidente biancoceleste non ci sta e rilancia: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ora vorrebbe 15 milioni per lasciarlo partire e starebbe pensando anche di offrirgli il tanto desiderato adeguamento del contratto.

Romagnoli è furioso, vuole andare via. Lotito non è della stessa idea, anzi lo vorrebbe con la squadra a Lecce. Il numero 13 proprio in settimana aveva chiesto a Sarri di non essere convocato, crede che la sua esperienza in biancoceleste sia terminata. Il patron adesso prova a sorprendere tutti e a trattenerlo.