Lazio, Sarri - Lotito è scontro continuo: a fine anno si tireranno le somme
RASSEGNA STAMPA - A fine stagione si tireranno le somme ma, nel mentre, il patron della Lazio Claudio Lotito e il tecnico Sarri non smettono di attaccarsi a distanza.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport l’ultimo atto è stato nel post gara contro l’Atalanta sulla questione dell’utilizzo di Daniel Maldini: Lotito rivendicava l’acquisto da attaccate esterno, Sarri rispondeva che l’allenatore è lui e le decisioni sono appunto le sue.
Pensare che presidente e allenatore a fine anno si siederanno al tavolo facendo finta di niente è impossibile: Sarri spera di arrivare al traguardo almeno con in tasca una finale di Coppa Italia; Lotito dovrà fare i conti con la bellezza di 12 giocatori in scadenza tra 2026 e 2027, rischia di cambiare panchina per il terzo anno consecutivo e rischia, ancora, un mercato a saldo zero.
