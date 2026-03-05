PRIMAVERA | Lazio, Suleijmani verso il rinnovo di contratto: le ultime
05.03.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Un nuovo accordo per il centravanti della Lazio Primavera. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il classe 2006 Flavio Sulejmani sarebbe vicino al rinnovo triennale con la società biancoceleste. A Formello dall'estate del 2023 dal Perugia, l'albanese quest'anno ha collezionato 9 gol e 4 assist nel Campionato Primavera 1 con la squadra di Punzi.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.