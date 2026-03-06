Lazio, Sarri sorride: contro il Sassuolo Basic recupera

06.03.2026 09:30 di Jessica Reatini
RASSEGNA STAMPA - Alle spalle il pareggio contro l’Atalanta in Coppa Italia, la Lazio tornerà in campo lunedì 9 marzo alle 20.45 all’Olimpico nella sfida contro il Sassuolo di Grosso.

Una gara importantissima per i biancocelesti, che non vincono in campionato dal successo contro il Genoa, e in vista della quale Sarri recupererà anche Toma Basic.

Il tecnico avrà così a disposizione tutta la rosa fatta eccezione per Rovella, out dopo la frattura della clavicola rimediata nella gara contro il Cagliari.

