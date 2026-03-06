Serie A, al via la 28ª giornata: la prima gara in programma

06.03.2026 10:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
La 28ª giornata giornata di Serie A si appresta a prendere il via. Archiviate con due pareggi le semifinali d'andata di Coppa Italia, il campionato tornerà protagonista già da oggi, venerdì 6 marzo.

Il turno, infatti, sarà aperto dall'anticipo delle 20:45 tra Napoli e Torino, due squadre con obiettivi ben diversi, ma entrambe reduci da due vittorie, arrivate dopo qualche settimana non felice.

