Serie A, al via la 28ª giornata: la prima gara in programma
06.03.2026 10:30 di Christian Gugliotta
La 28ª giornata giornata di Serie A si appresta a prendere il via. Archiviate con due pareggi le semifinali d'andata di Coppa Italia, il campionato tornerà protagonista già da oggi, venerdì 6 marzo.
Il turno, infatti, sarà aperto dall'anticipo delle 20:45 tra Napoli e Torino, due squadre con obiettivi ben diversi, ma entrambe reduci da due vittorie, arrivate dopo qualche settimana non felice.
