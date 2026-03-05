Lazio, Bezzi rivela: "Avevo chiesto un confronto tra Lotito e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il giornalista Gianni Bezzi ha commentato la situazione complicata in casa Lazio, amplificatasi ulteriormente nella gara contro l'Atalanta, ai microfoni di TMW Radio. Ecco di seguito le sue parole:

"Siamo allo scontro totale. È diventata una farsa. Quello che sta succedendo fuori dal campo è inaccettabile. Avevo chiesto un confronto tra Lotito e rappresentanti dei tifosi per trovare una via d'uscita, ma non è possibile perché Lotito va avanti per la sua strada, non guarda e non sente niente. Anche ieri si è vista una bella Lazio sul campo, si sono viste individualità che stanno crescendo, vedi Maldini. È una squadra che in certi momenti non riesce a gestire le situazioni, se ci fosse stato l'apporto di 40mila persone allo stadio sarebbe stato diverso. Un velo di malinconia e di tristezza per una squadra così gloriosa".