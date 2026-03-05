Lazio - Atalanta, plebiscito per Maldini: i quotidiani sono tutti d'accordo sul voto
RASSEGNA STAMPA - La prestazione di Daniel Maldini contro l'Atalanta è stata altalenante. Il suo ritorno in campo dall'infortunio lo ha portato a faticare un po' contro il suo ex compagno di squadra Hien, al quale si stringeva troppo spesso senza riuscire a staccarsi. Il suo compito è quello di venire incontro ed essere perno centrale nel gioco, non di certo un attaccante di area di rigore, dove ha dimostrato di avere evidenti limiti dovuti alle sue caratteristiche offensive.
E proprio nel momento in cui è stato parte centrale e integrante dell'azione, è nato il suo assist - il secondo stagionale, dopo quello a Pedro contro la Juve - che ha mandato Dele-Bashiru a tu per tu con Carnesecchi. Tutto sommato, però, la prova del 27 della Lazio è stata positiva e a pensarla così sono anche i quotidiani. Di seguito le sue pagelle.
CORRIERE DELLO SPORT - Maldini 6,5.
IL MESSAGGERO - Maldini 6,5.
GAZZETTA DELLO SPORT - Maldini 6,5.
REPUBBLICA - Maldini 6,5.
TUTTOSPORT - Maldini 6.
IL TEMPO - Maldini 6,5.