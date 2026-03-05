Lazio - Atalanta, disastro Marusic: le pagelle dei quotidiani sono drammatiche
RASSEGNA STAMPA - La mancata copertura sul gol di Pasalic, dopo la respinta di Ivan Provedel, e il dribbling ubriacante di Sulemana che porta al gol di Musah. Sono i due episodi in cui Marusic va in difficoltà e che costano alla Lazio il pareggio all'Olimpico contro l'Atalanta. Episodi di cui non è unico responsabile, ma forse quello che ha la maggior parte delle colpe, soprattutto in occasione della prima rete.
Il terzino montenegrino ci ha sempre abituato a prove equilibrate, raramente eccelse e raramente drammatiche, ma la partita dell'Olimpico è stata per lui forse una delle peggiori da quando veste la maglia della Lazio. Partita criticata duramente anche dai quotidiani con le rispettive pagelle.
CORRIERE DELLO SPORT - Marusic 5.
IL MESSAGGERO - Marusic 5,5.
GAZZETTA DELLO SPORT - Marusic 5.
REPUBBLICA - Marusic 5.
TUTTOSPORT - Marusic 6.
IL TEMPO - Marusic 5,5.