Lazio - Atalanta, disastro Marusic: le pagelle dei quotidiani sono drammatiche

05.03.2026 14:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
RASSEGNA STAMPA - La mancata copertura sul gol di Pasalic, dopo la respinta di Ivan Provedel, e il dribbling ubriacante di Sulemana che porta al gol di Musah. Sono i due episodi in cui Marusic va in difficoltà e che costano alla Lazio il pareggio all'Olimpico contro l'Atalanta. Episodi di cui non è unico responsabile, ma forse quello che ha la maggior parte delle colpe, soprattutto in occasione della prima rete.

Il terzino montenegrino ci ha sempre abituato a prove equilibrate, raramente eccelse e raramente drammatiche, ma la partita dell'Olimpico è stata per lui forse una delle peggiori da quando veste la maglia della Lazio. Partita criticata duramente anche dai quotidiani con le rispettive pagelle. 

CORRIERE DELLO SPORT - Marusic 5.

IL MESSAGGERO - Marusic 5,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Marusic 5. 

REPUBBLICA - Marusic 5. 

TUTTOSPORT - Marusic 6. 

IL TEMPO - Marusic 5,5. 

