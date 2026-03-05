Lazio - Atalanta, Provedel ha colpe sui gol? I quotidiani non lo perdonano
RASSEGNA STAMPA - Ha delle responsabilità Provedel sui gol subiti dalla Lazio. Soprattutto sul primo. Il tiro di Samardzic è insidioso, ma la sua parata plastica non gli permette di allontanare il pallone lateralmente o, almeno, non gli consente di farlo nel modo migliore possibile. La sfera capita, infatti, sui piedi di Pasalic che calcia verso la porta e la mette dentro.
Sul secondo poco da dire. Musah calcia da distanza ravvicinata, forse c'è anche una deviazione, sicuramente il pallone passa tra le gambe della difesa e, poi, tra quelle di Provedel che non riesce a respingere. La sua prova, questa volta, non è stata sufficiente. Lui che ci ha abituato a parate mozzafiato e salvar risultato, tornare a vestire i panni di umano nella serata dell'Olimpico. Di seguito le pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 5,5.
IL MESSAGGERO - Provedel 5.
GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 5,5.
REPUBBLICA - Provedel 5.
TUTTOSPORT - Provedel 6.
IL TEMPO - Provedel 5.