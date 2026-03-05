Lazio - Atalanta, i quotidiani premiano Sarri: le pagelle tra scelte e intuizioni
RASSEGNA STAMPA - La prova della Lazio contro l'Atalanta è stata una prova di carattere, non sufficiente però per conquistare la vittoria. Il 2-2 finale rimanda tutto alla sfida di aprile, quando la squadra di Sarri scenderà in campo alla New Balance Arena per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Sarà un tutto per tutto in cui non saranno ammessi errori. Prima di tutto il Comandante vorrà una squadra concentrata e volenterosa come lo è stato ieri, poi chiederà loro di evitare quelle distrazioni dopo il gol, come l'abbassarsi di 30 metri, concedendo campo all'Atalanta.
Un atteggiamento rimproverato dallo stesso Sarri che, però, è rimasto soddisfatto della prova. Sono arrivate le risposte che sperava dai giocatori da lui scelti come Maldini e Dele-Bashiru, che hanno confezionato il momentaneo 1-0, ma anche da Dia, subentrato e che ha portato il parziale sul 2-1. Entrambi hanno premiato quelle scelte di Sarri che gli sono valse anche ottimi voti sulle pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Sarri 6,5.
IL MESSAGGERO - Sarri 6,5.
GAZZETTA DELLO SPORT - Sarri 6,5.
REPUBBLICA - Sarri 6.
TUTTOSPORT - Sarri 6.
IL TEMPO - Sarri 6.