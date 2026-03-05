Lazio - Atalanta, Manganiello quanti errori: i quotidiani bocciano l'arbitro
RASSEGNA STAMPA - Tanti piccoli errori possono incidere come uno grave? Forse sì, ma fanno di certo meno rumore. Per info chiedere a Manganiello, direttore di gara della semifinale d'andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Il fischietto di Pinerolo non ha commesso grossi svarioni, per lo meno non particolarmente incisivi, ma delle piccole sviste hanno danneggiato indubbiamente la Lazio.
Due calci d'angolo negati, un giallo su Scalvini che manca, il calcio di punizione non concesso per la sbracciata di Kossonou sul volto di Mattia Zaccagni, che ha portato al battibecco tra Sarri e Palladino, entrambi sanzionati. La prova di Manganiello, quindi, non può essere giudicata positivamente. Non ha commesso errori decisivi, ma errori incisivi che anche i quotidiani hanno sottolineato e considerato nel voto finale dell'arbitro, nonostante non tutti abbiano optato per la bocciatura.
CORRIERE DELLO SPORT - 6,5 - "Direzione lineare, senza eccessi, per Manganiello, più lucido dei suoi due assistenti: un’overrule sul gol annullato a Krstovic (il n. 2, Tegoni), due angoli trasformati in calcio di rinvio (il n. 1, Bindoni) non sono un bel biglietto da visita. Nessun episodio dubbio in area, gestione disciplinare in linea con la partita (con tanto di giallo ai tecnici, suggerito dal IV Sacchi, che a Roma deve aver preso casa viste le ultime designazioni), gara sempre in controllo".
GAZZETTA DELLO SPORT - 5,5 - "Al 1' Isaksen giù in area per la pressione di Kolasinac: tutto regolare. Gol di testa annullato a Krstovic (8") per un fuorigioco di Zappacosta (oltre Marusic), autore del cross. Al 35' errore di arbitro e primo assistente che non danno un angolo alla Lazio molto evidente. E ce n'era un altro non assegnato poco prima".
IL MESSAGGERO - 5,5 - "In collaborazione con il guardalinee Bindoni non assegna due angoli alla Lazio talmente evidenti da creare imbarazzo. Lo salvano da Lissone sul gol di Krstovic: Zappacosta era in fuorigioco".
REPUBBLICA - 5,5.
TUTTOSPORT - 6 - "Interviene il Var per annullare la rete di Krtstovic per oﬀside di Zappacosta. Senza patemi d'animo per il resto della gara".
IL TEMPO - 6,5;