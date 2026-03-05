Lazio, Sarri: "Tavares? È cambiato, spero non si perda di nuovo"

Ha parlato anche di Nuno Tavares e della sua crescita mister Sarri al termine della gara tra Lazio e Atalanta.

"Nuno ha lavorato su sé stesso. È cambiato in allenamento, la partita di oggi è la logica conseguenza. Ha fatto una gara ordinata, con una fase difensiva attenta e con gli inserimenti offensivi distribuiti con logica. Ha fatto una partita seria. Il merito è del ragazzo, ora non si deve perdere di nuovo", queste le parole del tecnico.

