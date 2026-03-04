RIVIVI DIRETTA - Lazio-Atalanta 2-2: non bastano Dele e Dia, la Dea rimonta
Coppa Italia Frecciarossa | Andata semifinale
Mercoledì 4 marzo 2026, ore 21:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-ATALANTA 2-2 (46' Dele-Bashiru, 51' Pasalic, 87' Dia, 89' Musah)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor (82' Belahyane); Isaksen (64' Cancellieri), Maldini (76' Dia), Zaccagni (76' Noslin).
A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Przyborek, Ratkov, Pedro.
All.: Maurizio Sarri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (64' Kossounou), Hien, Kolasinac (75' Ahanor); Zappacosta, De Roon (64' Musah), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (75' Sulemana), Zalewski; Krstovic (86' Scamacca).
A disp.: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Vavassori.
All.: Raffaele Palladino
Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo); Assistenti: Bindoni - Tegoni; IV ufficiale: Sacchi; VAR: Gariglio; AVAR: Guida
Ammoniti: 24' De Roon (A), 65' Sarri (L), 65' Palladino (A), Pasalic (A), 90'+5' Hien (A)
SECONDO TEMPO
90'+5' Tripice fischio: finisce in questo momento la sfida tra Lazio e Atalanta.
90'+5' Calcio di punizione per la Lazio: la palla finisce direttamente tra le mani di Carnesecchi.
90'+5' Cartellino giallo per Hien, che ferma la progressione di Tavares.
90'+3' Scontro Cancellieri-Ahanor: entrambi rimangono qualche secondo a terra, per poi rialzarsi e riprendere la loro gara.
90'+1' Calcio di punizione per la Lazio, va Cataldi, allontana agevolmente la difesa della Dea.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri cinque minuti.
89' Arriva il gol del pareggio: Musah batte Provedel e riporta il risultato in pareggio.
87' GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!!! E arriva il gol di Dia! Lazio di nuovo in vantaggio! Cross di Tavares, Pasalic sbaglia il controllo e Dia mette la palla alle spalle di Carnesecchi!
86' Cambia ancora Palladino: dentro Scamacca al posto di Krstovic.
85' Tavares finisce a terra dopo la spinta di Kossounou: non c'è fallo per l'arbitro, che da riprendere il gioco da fallo laterale.
82' Fuori anche Taylor, dentro Belahyane.
76' Doppio cambio per Sarri: fuori Zaccagni, dentro Noslin. Esce anche Maldini, al suo posto Dia.
75' Cambia ancora Palladino: esce Kolasinac, dentro Ahanor; esce anche Samardzic, entra Sulemana.
74' Cancellieri mette in out il cross di Bernasconi: sarà calcio d'angolo per l'Atalanta.
69' Cartellino giallo per Pasalic, che interviene fallosamente su Zaccagni.
65' Zaccagni subisce fallo da Kossounou: rimane a terra dolorante con le mani sul viso, quando a vedere le immagini il giocatore lo colpisce involontariamente. Ammoniti poi Sarri e Palladino.
64' Per l'Atalanta, esce Scalvini ed entra Kossounou; poi esce De Roon, entra Musah.
64' Primo cambio per la Lazio: esce Isaksen ed entra Cancellieri.
61' Zaccagni dalla bandierina, appoggia per Cataldi e in area arriva il colpo di testa di Romagnoli che, però, non inquadra la porta.
60' Problemi al ginocchio per Scalvini, entra in campo lo staff medico dell'Atalanta.
59' Buonissima chance per la Lazio di riportarsi in vantaggio: Taylor conclude con porta verso Carnesecchi, che mette la palla in corner.
56' Calcio di punizione per la Lazio dopo l'intervento di Zappacosta su Zaccagni. I biancocelesti ripartono da Provedel, ma perdono presto il possesso.
51' Arriva il gol del pareggio dell'Atalanta: Pasalic beffa Provedel dopo la parata dell'estremo difensore sulla conclusione forte di Samadzic.
46' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL! E arriva il vantaggio della Lazio, Dele-Bashiru sblocca la partita! Bellissimo lo scambio con Maldini, con il centrocampista che serve il numero 27 e poi mette la palla alle spalle di Carnesecchi.
45' Fischia l'arbitro, inizia il secondo tempo di Lazio-Atalanta.
PRIMO TEMPO
45'+2' Duplice fischio da parte dell'arbitro: finisce in questo momento il primo tempo.
45'+2' Taylor lanciato verso Carnesecchi: esce bene il portiere.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.
44' Fallo di mano di Gila e calcio di punizione in favore dell'Atalanta: va Samardzic che mette in mezzo, ma la difesa biancoceleste questa volta fa buona guardia.
41' Traversa dell'Atalanta con Zappacosta!
39' Tavares fa un bel recupero e, a un passo dalla linea di fondo, mette la palla al centro. Isaksen scivola e non c'arriva per la conclusione.
37' Problemi per Romagnoli, che ha preso un colpo al polpaccio. Staff medico in campo per le prime cure.
35' Cataldi furioso con l'arbitro, che non dà il calcio d'angolo alla Lazio nonostante l'ultimo tocco sia quello di Hien.
33' Calcio d'angolo per l'Atalanta: l'azione si conclude con il tiro di Samardzic verso la porta difesa da Carnesecchi. La palla finisce al lato della porta.
32' Conclusione di Isaksen verso la porta che, però, centra Maldini!
28' La Lazio continua a passare la palla in area di rigore e appena fuori, senza però mai riuscire a concludere in porta. Isaksen e Tavares i più "coinvolti".
27' Dele-Bashiru in possesso ma poi, pressato da Kolasinac, finisce per mettere lui stesso la palla in out. Vorrebbe una deviazione avversaria, ma l'arbitro concede la rimessa del portiere.
25' Buona occasione della Lazio: Zaccagni mette in mezzo per Maldini, che viene anticipato da Hien.
24' Ammonito De Roon per l'intervento irregolare su Zaccagni.
23' Velo di Isaksen in favore di Maldini, che però non arriva sulla palla. Azione potenzialmente pericolosa quella della Lazio.
18' Isaksen entra bene in area di rigore, ma poi non scarica la palla e finisce per perdela: Hien riesce a recuperare.
17' Tavares mette la palla al centro dell'area, ma la difesa dell'Atalanta fa buona guardia e allontana il pericolo.
16' Brutto intervento di Scalvini su Zaccagni: l'arbitro dà solamente il calcio di punizione, non estraendo il cartellino verso il difensore nerazzurro.
14' Bernasconi si libera, senza troppi problemi, del pressing di Isaksen. Poi chiama in causa Carnesecchi per concludere l'azione e riprendere il possesso.
12' Su calcio di punizione, Samardzic crossa e Pasalic svetta di testa: la palla si perde di poco sopra l'angolo della porta.
11' La partita s'interrompe continuamente: ora va a terra Zalewski, col conseguente calcio di punizione in favore dell'Atalanta.
8' All'Atalanta viene annullato per gol per posizione inizile di off-side fa parte di Zappacosta.
7' Maldini rimane qualche secondo a terra dopo uno scontro con Hien, che lo anticipa. L'arbitro non dà il fallo, ma interrompe comunque il gioco per accertarsi delle condizoni dell'ex della partita.
4' Si fa vedere anche l'Atalanta, con Zappacosta che mette una buona palla in mezzo all'area. Non trova compagni, Tavares allonta immediatamente.
1' Subito Lazio in attacco con Isaksen, che poi finisce a terra in area. L'arbitro vede il fallo di mano del danese, palla a Carnesecchi per riprendere il gioco.
1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Atalanta.
AGGIORNAMENTO ORE 20.28 - La Lazio entra in campo in questo momento per iniziare il riscaldamento pre-match.
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Atalanta, semifinale d'andata di Coppa Italia. Appuntamento alle 21.00 per l'inizio della partita.