RIVIVI DIRETTA - Lecce - Lazio, al Via del Mare termina 0-0
Serie A Enilive | 22ª giornata
Sabato 24 gennaio 2026, ore 20:45
Stadio Via del Mare, Lecce
LECCE - LAZIO 0-0
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Banda (63' Sottil), Stulić (63' Cheddira), Pierotti (86' Morente). A disp.: Fruchtl, Samoa, Ndaba, Sala, Fofana, N’Dri, Perez, Jean, Owen Kouassi, Drame, Ngom, Maleh. All.: Di Francesco.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (73' Pellegrini), Gila (64' Provstgaard), Romagnoli, Marusic; Taylor, Vecino (64' Dele-Bashiru), Basic; Cancellieri (81' Isaksen), Dia (64' Ratkov), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Hysaj, Nuno Tavares, Belahyane Farcomeni, Pedro, Noslin. All.: Sarri.
Arbitro: Chiffi (sez. Padova); Assistenti: Imperilae - Bahri; IV Uomo: Rapuano; VAR: Mazzoleni; AVAR: Abisso
Ammoniti: 51' Veiga (L), 73' Provstgaard (L), 91' Tiago Gabriel (L)
SECONDO TEMPO
90'+5' Triplice fischio: termina la sfida.
90'+3' Dalla bandierina Sottil che alcia nel mucchio, c'è deviazione. Ancora corner per i giallorossi.
90'+1' Ammonito Tiago Gabriel.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 5' di recupero.
89' Occasione per la Lazio che sfrutta una ripartenza, Taylor va alla conclusione ma non centra lo specchio.
88' Sostituzione Lecce: fuori Pierotti, dentro Morente.
86' Sottil prova il destro, ma colpisce in pieno Basic.
84' Zaccagni s'incarica di battere la punizione, la mette in mezzo al mucchio ma la difesa del Lecce libera senza problemi.
83' Sottil stende Isaksen, Chiffi concede la punizione in favore dei biancocelesti.
81' Sostituzione Lazio: fuori Cancellieri, dentro Isaksen.
74' Sottil, su calcio piazzato, dalla distanza calcia dritto in porta. Provedel si oppone.
73' Sostituzione Lazio: fuori Lazzari, dentro Pellegrini.
73' Ammonito Provstgaard per un intervento in ritardo su un avversario.
72' Zaccagni col destro, su calcio di punzione, la mette nel gruppo ma la difesa del Lecce libera.
70' Cheddira prova il destro dalla distanza, non centra - di poco - lo specchio della porta.
64' Triplo cambio per la Lazio: fuori Gila, Vecino e Dia, dentro Provstgaard, Dele-Bashiru e Ratkov.
63' Sostituzione Lecce: fuori Banda e Stulic, dentro Sottil e Cheddira.
62' Siebert lancia Gandelman che però non può arrivarci, Provedel fa sua la sfera senza problemi.
59' Gila rimedia a un errore e poi ne commette un altro, rischiando molto. Provvidenziale l'intervento di Provedel.
54' Primo brivido per il Lecce! Dia che prova a anticipare Falcone, ma il portiere giallorosso riesce in qualche modo a proteggere la porta.
51' Ammonito Veiga per il fallo su Zaccagni.
50' Zaccagni subisce l'ennesimo fallo, ma Chiffi lascia proseguire perché Taylor è in possesso. Il capitano resta a terra e si rialza dopo qualche minuto.
47' Basic in area di rigore, prova a liberarsi per la conclusione ma la difesa del Lecce non gli concede spazio.
46' Inizia la ripresa: nessun cambio
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concesso 1' di recupero.
39' Lecce vicinissimo al vantaggio! Ramadani ha colpito la traversa.
19' Dalla distanza ci prova Coulibaly col destro, c'è la risposta di Provedel. Ci riprova Pierotti, ma la conclusione finisce di molto sopra la traversa.
17' Pierotti commette fallo su Gila, calcio di punizione per la Lazio.
15' La gira Marusic, è partito Dia che però non può arrivarci. Falcone fa ripartire il Lecce.
12' È partito Zaccagni, servito da Marusic s'invola verso la porta ma subisce - ancora - fallo. Chiffi lascia giocare.
11' Pressione alta del Lecce sul primo possesso della Lazio.
7' Cross di Cancellieri a cercare Zaccagni in area di rigore, ma il capitano subisce fallo. Per il fischietto di gara non c'è niente, si può ripartire.
6' Trattenuta di Ramadani su Zaccagni, la Lazio conquista un'altra punzione. Nessun cartellino estratto da Chiffi.
4' La Lazio conquista un calcio di punizione, se ne incarica Zaccagni di batterlo. Cross in area, la difesa del Lecce riesce a liberare.
3' Lazzari resta a terra dopo aver subito fallo da Banda. Si accendono un po' gli animi, ma interviene subito Chiffi.
2' Buoni ritmi in questo avvio d partita, col Lecce in pressing. Trova ampio spazio Pierotti che prende campo e va al tiro, ma non centra la porta.
1' Fischia l'arbitro: inzia il match!
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lecce - Lazio, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 20:45 per il fischio d'inizio del match.
