Cassano critico: "Derby indegno, schifoso! Ma dal Milan me l'aspettavo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Durante l'ultima puntata di Viva el futbol, Antonio Cassano ha parlato del derby di domenica sera tra Milan e Inter, concluso con la vittoria dei rossoneri. Queste le sue parole:

"Non è stata una bella partita, è stato uno spettacolo indegno, bruttissimo, schifoso, io questo me lo posso aspettare dal Milan. Invece il Milan nei primi 35 minuti ha fatto quello che non aveva mai fatto in stagione, provare a pressare un po''più alto, poi negli altri 60 è tornato a difendersi come al solito. La delusione è stata l'Inter".

"È vero che ha avuto un'occasione importante con Mkhitaryan e nel secondo tempo altre due occasioni. Mi ha deluso l'Inter perchè l'impressione che ho avuto e che hanno giocato per lo 0-0, per il pareggio e questo a me da fastidio perchè sei molto più forte quindi devi mettergli paura, chiudergli in area e non farli più uscire. Poi se perdi come all'andata va bene. Il Milan ha fatto i primi 30 minuti con il pressing alto e poi si è rimesso lì dietro. Il Milan ha vinto meritatamente".