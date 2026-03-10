Lazio, Giordano duro: "Sarri dovrebbe avere più equilibrio!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giorno dopo la vittoria della Lazio contro il Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale Bruno Giordano. L'ex attaccante biancoceleste ha detto la sua sulla prestazione della squadra di Sarri e sulle dichiarazioni del tecnico toscano.

MOTTA - "Avevo curiosità su Motta, che comunque ha giocato e fatto una bella parata, anche se un attimo prima sul tiro precedente ha fatto un piccolo errore non bloccando il pallone. Si è riscattato subito dopo su un tiro che poteva portare il match sull'1 a 2. Magari è stato impegnato poco, ma il suo esordio è coronato da una vittoria che può dargli slancio per le partite successive".

NOTE POSITIVE - "Mi sono piaciuti tanto Gila e Tavares in difesa. A centrocampo invece Dele-Bashiru è stato il migliore, ha messo sul campo non tanta qualità ma tanto dinamismo. Patric ha fatto qualcosa ma nulla di straordinario, Taylor invece ha avuto una giornata così così, forse ci ha abituato troppo bene le prime partite, però è di qualità, è dinamico e gioca con entrambi i piedi. Non ha fatto male ma neanche bene".

ZACCAGNI - "Tra i vari giocatori ce ne sono tre che si sono distinti positivamente, ma anche qualche altro che non ha raggiunto la sufficienza, ad esempio Zaccagni. Ormai è entrato nella sua testa che una volta preso il pallone dopo tre metri è a terra. Se prendi il pallone e non fai nulla di importante è complicato, il suo avversario non è l'arbitro, non ho mai visto un arbitro perdere"

MALDINI - "Bene che abbia segnato, ma in tante altre occasioni non si è comportato da punta. Non può cambiare da un momento all'altro, questo è il suo modo di giocare. L'ho sempre detto che non è un centravanti ma che dovrebbe giocare sulla trequarti alle spalle di un altro attaccante".

ISAKSEN - "Non so cosa gli manca, ma qualcosa gli manca. Fa quasi sempre un'ora molto bene, ma dopo quell'ora sparisce, non sa come distribuire le energie. I primi minuti ti dà sempre l'impressione che nessuno possa prenderlo, poi più nulla. Nonostante tutto è un giocatore che ti dà equilibrio in entrambe le fasi".

SOSTITUTO DI CATALDI - "Si è fatta la scelta di Patric ed è andata bene, è sempre il risultato finale che determina se hai fatto bene o male. Di altre opzioni ne avevi, ad esempio potevi mettere Taylor dietro come vertice basso, ma dal momento in cui hai vinto hai avuto ragione".

PAROLE DI SARRI - "Stiamo parlando di gente che sfiora i settant'anni e dovrebbe avere molto più equilibrio rispetto ai tifosi, perché a fare certe cose ci rimette solo il popolo biancoceleste. Non voleva vendere Mandas, ma non gli ha fatto fare neanche un minuto. Risponde a ciò che gli viene chiesto? Se la domanda ti porta a certe dichiarazioni non rispondi. Se non voglio risponderti su una situazione non rispondo, non devo per forza dirti tutto".