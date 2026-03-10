Serie A | Lazio - Milan, dove vedere il match in tv e streaming
10.03.2026 15:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
La Lazio è tornata a vincere più di un mese dopo l'ultima volta. Il gol di Marusic contro il Sassuolo ha riportato i tre punti in casa biancoceleste e quella serenità, seppur parziale, che mancava da tempo.
Soprattutto, però, la vittoria contro i neroverdi offrirà nuove motivazioni per l'impegno di domenica 15 marzo, alle ore 20.45, quando la Lazio tornerà in campo, allo Stadio Olimpico di Roma, contro il Milan per la ventinovesima giornata di Serie A.
Il match contro la squadra di Massimiliano Allegri sarà trasmesso in esclusiva da DAZN e potrà essere seguito sia in streaming live sia on demand - sempre su Dazn - tramite app o sito ufficiale, avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.
