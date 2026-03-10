Ex Lazio | Castellanos fa volare il West Ham ai quarti di FA Cup
10.03.2026 10:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Si chiudono gli ottavi di finale dell'FA Cup con il West Ham che sconfigge il Brentford solo ai calci di rigore centrando i quarti. Risultato fermo al 2-2- dopo 90 minuti, si trasforma in un tondo 5-3 dal dischetto con gli Hammers che conquistano la sfida contro il Leeds.
L'ex Lazio Castellanos non sbagalia a differenza di Ouattara (2° rigore) che risulterà quello decisivo per il successo (5-3) Hammers, di Mavropanos il rigore della vittoria.