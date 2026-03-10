Lazio, primo gol per Maldini: i suoi voti contro il Sassuolo
10.03.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Sono bastati pochi secondi dall'inizio della gara contro il Sassuolo per sbloccarsi. Primo gol con la maglia della Lazio per Daniel Maldini, arrivato a gennaio dall'Atalanta. Fin qui aveva messo a referto solo due assist: uno per Pedro in campionato contro la Juventus e uno contro la Dea in Coppa Italia per Dele-Bashiru.
Contro i neroverdi, invece, è riuscito finalmente a segnare. Ha sfruttato perfettamente la serpentina e il tiro deviato di Isaksen, rimanendo freddo e lucido davanti a Coulibaly e Muric. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani, assolutamente positive.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Maldini 7;
IL MESSAGGERO - Maldini 6.5;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Maldini 6.5;
IL CORRIERE DELLA SERA - Maldini 6.5;
LA REPUBBLICA - Maldini 7.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.