Lazio - Sassuolo, esordio positivo per Motta: le sue pagelle dei quotidiani
10.03.2026 10:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Buona la prima per Motta. Esordio positivo in Serie A e con la maglia della Lazio per il giovane portiere, arrivato a gennaio dalla Reggiana. Il suo debutto contro il Sassuolo è stato totalmente inaspettato, arrivato solo dopo l'infortunio alla spalla di Provedel (costretto a operarsi, stagione finita). Il classe 2005, però, si è comportato bene tra i pali ed è stato promosso a pieni voti da tutti i quotidiani che gli hanno assegnato un bel 6,5. Di seguito le sue valutazioni.
CORRIERE DELLO SPORT - Motta 6.5;
IL MESSAGGERO - Motta 6.5;
GAZZETTA DELLO SPORT - Motta 6.5;
IL CORRIERE DELLA SERA - Motta 6.5;
LA REPUBBLICA - Motta 6.5.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.