Lazio, Ratkov già verso la cessione in estate? Cosa sta succedendo
RASSEGNA STAMPA - Tutti in bilico. Nei prossimi mesi si deciderà il futuro della Lazio, il cosiddetto 'Anno uno' come l'ha chiamato Sarri di recente. In attesa di capire se il tecnico rimarrà effettivamente sulla panchina biancoceleste, gran parte della rosa si gioca la permanenza nella Capitale. Come raccontato da Il Messaggero, infatti, tantissimi sono i calciatori in dubbio.
Nuovi acquisti di gennaio inclusi, fatta eccezione per Taylor che è l'unico che ha la certezza di restare anche il prossimo anno. Tra tutti, c'è più di qualche incertezza soprattutto su Petar Ratkov. Il giovane centravanti serbo, arrivato due mesi fa dal Salisburgo, non sta dando molte indicazioni sulle sue qualità. Lotito e Fabiani l'hanno pagato 13 milioni di euro per sostituire Castellanos: Sarri avrebbe preferito un altro tipo di attaccante, più simile a Raspadori.
Alla fine, invece, è arrivato il classe 2003, che non ha ancora convinto per nulla. Per questo, secondo quanto riportato proprio da Il Messaggero, Ratkov potrebbe anche essere riciclato sul mercato in estate in caso di permanenza di Mau. Nulla è ancora deciso, ma l'opzione non è da escludere.