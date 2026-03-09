Lazio, la metamorfosi di Cataldi: ora maratoneta e il più coinvolto nei gol

09.03.2026 di Chiara Scatena
RASSEGNA STAMPA - Non è solo un maratoneta del centrocampo, ma anche un uomo decisivo sotto porta. Danilo Cataldi sta diventando sempre più centrale nella Lazio guidata da Maurizio Sarri.

Il centrocampista, complici anche i problemi fisici che hanno limitato Rovella per gran parte della stagione, non ha praticamente mai avuto la possibilità di tirare il fiato. In quasi ogni partita è il giocatore biancoceleste che percorre più chilometri, confermandosi un punto di riferimento per equilibrio e lavoro in mezzo al campo.

A questo, però, Cataldi ha aggiunto anche una nuova efficacia nella metà campo offensiva. In questo campionato è infatti il giocatore della Lazio più coinvolto nei gol della squadra: ha già partecipato a 6 reti complessive, con 3 gol e 3 assist.

Un dato significativo se si pensa che, come sottolinea il Corriere dello Sport, è già una partecipazione in più rispetto a quelle totalizzate nelle tre stagioni precedenti tra Lazio e Fiorentina, quando aveva messo insieme 5 tra gol e assist in 82 presenze complessive

