Lazio, Sarri non vince da sei gare: non gli capitava dai tempi dell'Empoli
09.03.2026 10:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - La Lazio non vince più. L'ultima vittoria risale al 30 gennaio scorso, un 3-2 all'Olimpico strappato all'ultimo secondo contro il Genoa. Poi più nulla. Nelle successive sei partite tra campionato e Coppa Italia, Sarri e i suoi hanno perso in due occasioni e pareggiato nelle rimanenti quattro.
Un trend così negativo per Sarri non capitava da oltre un decennio. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per trovare un periodo più lungo senza la gioia di un successo per il Comandante bisogna tornare indietro alla stagione 2014-15, quando alla guida dell'Empoli rimase senza successo per nove gare di fila (tutte di campionato) tra il 23 novembre 2014 e l'8 febbraio 2015.